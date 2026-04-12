Трамп пригрозил КНР «большими проблемами» в случае военной помощи Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что КНР столкнётся с «большими проблемами» в случае, если окажет военную помощь иранской стороне.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Китайская Народная Республика столкнётся с «большими проблемами» в случае, если окажет военную помощь иранской стороне.

«Если Китай сделает это, у него будут большие проблемы», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Белом доме.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с февраля этого года. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Соединённые Штаты и Иран достигли соглашения, речь идёт о прекращении огня на две недели. США и Иран проводят переговоры в Пакистане.

Посольство КНР в Соединённых Штатах опровергло утверждения телеканала CNN о том, что Китайская Народная Республика якобы планирует поставить иранской стороне средства ПВО.

Ранее Трамп заявил, что ему всё равно на исход переговоров с иранской стороной, так как США якобы одержали победу в конфликте.

