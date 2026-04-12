Патриарх Кирилл подчеркнул важность пасхального опыта

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Пасхальный опыт помогает с надеждой на спасение души устремлять взор в будущее. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Мы должны, отталкиваясь от этого пасхального опыта, в жизни своей претворять все, чему научены Господом, чтобы с надеждой на воскресение своей жизни и на спасение души могли устремляться в будущее», — отметил патриарх после пасхального богослужения в храме Христа Спасителя.
Он отметил, что только живущий по заповедям Божьим имеет надежду на вечную жизнь.
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.Читать дальше