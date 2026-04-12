Трамп пригрозил Китаю «большими проблемами» в случае поставок оружия Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Китая будут «большие проблемы», если он решит поставлять оружие Ирану. Об этом он сказал в беседе с журналистами у Белого дома в субботу, 11 апреля.

— Если Китай это сделает, у него возникнут большие проблемы, — цитирует американского лидера CNN.

11 апреля стало известно, что американская разведка располагает данными о том, что Китай в ближайшие недели якобы может поставить Ирану новые системы противовоздушной обороны, включая переносные зенитные ракетные комплексы. Авторы материала утверждают, что речь идет о возможных поставках Ирану переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), которые могут представлять угрозу для низколетящих американских самолетов.

Ранее востоковед Алексей Маслов заявил, что действуя «за кулисами», Китай сыграл ключевую роль в достижении двухнедельного перемирия в конфликте на Ближнем Востоке, убедив Иран пойти на уступки США и Израилю.

Дональд Трамп заявил о двухнедельном перемирии на Ближнем Востоке. Что известно о ситуации вокруг Ирана и США — в материале «Вечерней Москвы».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
