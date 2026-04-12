Посольство РФ: Мексика отказывается возвращать россиянку Романову на родину

Мексика отказывается вернуть в Россию несовершеннолетнюю Кристину Романову, удерживающуюся в учреждении генпрокуратуры по делам семьи и детей. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Яков Федоров.
«По состоянию на сегодняшний день мексиканские партнеры отказываются возвращать Кристину в Россию и не предоставляют консульского доступа к ней с августа 2025 года», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Федоров уточнил, что обращения российской стороны к МИД Мексики и генпрокуратуре остаются без внимания. По его словам, действия мексиканских властей могут расцениваться как нарушение международных процедур.
Мать 17-летней Романовой сообщила, что ее дочь была насильно забрана сотрудниками системы защиты семьи штата Мехико прямо в учебном заведении и затем исчезла.
