Гагарин в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре: моменты визита первого космонавта

Первый полёт человека в космос отмечается сегодня — 65 лет назад гражданин СССР, лётчик-космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» облетел Землю и, катапультировавшись, приземлился. Полёт длился 108 минут и ознаменовал новую эру освоения космоса.
Хабаровск.
Гагарина встречали всюду, куда бы он ни приезжал, как героя. Космонавт впервые посетил Хабаровск 20 мая 1962 года, сделав остановку в городе, когда с женой Валентиной летел в Японию. В аэропорту хабаровчане ждали космонавта. По прилёте Юрий Алексеевич выступил перед встречающими.
Примечательно, что внук Юрия Алексеевича и Валентины Ивановны, сын их дочери Галины, Юрий Кондратчик возглавляет работу международного аэропорта Хабаровска и является действующим депутатом Закдумы Хабаровского края от партии «Новые люди».
Хабаровчане, как и жители других городов, собирались вдоль дорог, чтобы поприветствовать первого космонавта.
Юрий Гагарин посетил парк в Индустриальном районе Хабаровска, где посадил деревце. Лиственница до сих пор на своём месте, а парк получил имя Гагарина.
Примечательна встреча с Гагариным во Дворце спорта краевого центра. Справа от космонавта сидит Алексей Чёрный, долго руководивший Хабаровским краем. В момент встречи Алексей Клементьевич только перешёл на работу в краевые структуры в качестве председателя Хабаровского крайисполкома из Еврейской автономии, где занимал должность первого секретаря обкома КПСС.
Сохранилась почтовая открытка, на которой Юрий Гагарин во время другого пребывания в Хабаровске — в 1967 году — сделал надпись: «Дорогие товарищи! Искренне поздравляю вас с юбилеем, желаю больших успехов в вашей трудной и очень важной работе. Гагарин.».
Комсомольск-на-Амуре.
15 июня 1967 года Гагарин приезжал в Город юности. В Комсомольске-на-Амуре тогда праздновали 35-летие города. Космонавт побывал на авиазаводе, где увидел военные самолёты, на которых летал сам. Юрий Алексеевич присутствовал при открытии Дома молодёжи, встречался с передовиками производства.
Юрий Алексеевич прокатился по Амуру на теплоходе «Ерофей Хабаров», побывал в соседнем Амурске и вернулся в Комсомольск-на-Амуре.
