Гагарин в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре: моменты визита первого космонавта

Гагарина встречали всюду, куда бы он ни приезжал, как героя. Космонавт впервые посетил Хабаровск 20 мая 1962 года, сделав остановку в городе, когда с женой Валентиной летел в Японию. В аэропорту хабаровчане ждали космонавта. По прилёте Юрий Алексеевич выступил перед встречающими.