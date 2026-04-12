Командир МКС Кудь-Сверчков рассказал о самом сложном в профессии космонавта

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Самым трудным аспектом в профессии космонавта является постоянный фактор неопределенности и необходимость соответствовать высоким требованиям. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил командир МКС, специальный корреспондент ТАСС на станции Сергей Кудь-Сверчков.
«Я считаю, что самое сложное в профессии космонавта — это большой фактор неопределенности. Дело в том, что сразу после поступления в отряд космонавтов никто не дает гарантий, что ты когда-либо полетишь в космос, то есть нет даже никаких гарантий, что ты точно закончишь курс общей космической подготовки. И тем не менее, несмотря на неопределенность на протяжении всей карьеры, приходится достаточно интенсивно готовиться, в определенный момент очень интенсивно, поддерживать свои знания, свою физическую форму, свое здоровье на достаточно высоком уровне», — поделился космонавт в преддверии Недели космоса.
По словам Кудь-Сверчкова, профессия космонавта — это определенные многолетние ограничения, «потому что если ты пришел в профессию, то планка по всем показателям очень высокая и надо соответствовать». «Это действительно сложно, но она не была бы такой сложной, если бы не было такого стресса и ограничений. Конечно, постоянно надо учиться. Космонавты — постоянные студенты. Независимо от того, спрашивают ли тебя и задают ли домашнее задание, учиться надо всегда», — добавил командир МКС.
Первая в истории России Неделя космоса проходит с 6 по 12 апреля, она приурочена 65-летию полета Юрия Гагарина. Указ о ежегодном проведении этого события был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 29 декабря 2025 года. Организатором выступает Роскосмос.
ТАСС — информационный партнер Недели космоса — 2026.