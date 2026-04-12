Al Jazeera: Пакистан предложил совместное патрулирование Ормузского пролива

Источник: Аргументы и факты

Делегация Пакистана выдвинула Соединённым Штатам и иранской стороне предложение, касающееся совместного патрулирования Ормузского пролива, сообщает Al Jazeera.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от дипломатического источника в пакистанском правительстве.

«Пакистанская делегация внесла предложение о регулировании судоходства через Ормузский пролив. Предложение Пакистана включает в себя совместное патрулирование в проливе», — говорится в сообщении.

Соединённые Штаты и Иран достигли соглашения, речь идёт о прекращении огня на две недели. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива. США и Иран проводят переговоры в Пакистане.

Накануне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что США начнут расчистку Ормузского пролива от иранских мин в «качестве услуги странам, не набравшимся смелости заняться этим самим».

КСИР пообещал пресекать попытки военных кораблей пройти через Ормуз.

По данным Financial Times, в ходе переговоров в Исламабаде представителям Соединённых Штатов и Ирана не удалось добиться прогресса в решении вопроса о контроле над Ормузским проливом.

