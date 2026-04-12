Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны, отмечающих Светлое Христово Воскресение, с большим праздником. Глава государства подчеркнул, что Великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости, объединяет нас вокруг вековых отеческих традиций, неоспоримых духовных, нравственных ценностей и идеалов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Огромную созидательную роль в сбережении нашего богатейшего исторического, культурного наследия, укреплении института семьи, воспитании подрастающих поколений играет Русская православная церковь, другие христианские конфессии, — сказал Владимир Путин. — Религиозные организации проводят большую, востребованную работу, направленную на совершенствование конструктивного взаимодействия с органами государственной власти, гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране, поддерживают участников специальной военной операции, их семьи. Такая важная, многогранная деятельность достойна самого глубокого признания. Желаю вам здоровья, благополучия и всего наилучшего. С праздником!
Президент России Владимир Путин, следуя традиции, посетил ночное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, как обычно, проведет Пасхальную заутреню и Божественную литургию в главном кафедральном соборе страны, сообщает ТАСС.
Путин регулярно посещает церковные службы в важные праздники. На Рождество он обычно отправляется в храмы за пределами Москвы, а на Пасху — в храм Христа Спасителя.
Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным глава государства прибыл на пасхальную службу. Они пообщались, ожидая возвращения крестного хода, держа в руках красные пасхальные свечи..