Симоньян: Кеосаян впал в кому из-за пневмонии на фоне болезни сердца

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян субботу, 11 апреля, в эфире программы «Секрет на миллион» сообщила, что режиссер Тигран Кеосаян впал в кому после пневмонии на фоне сердечных заболеваний.

По ее словам, за состоянием Кеосаяна постоянно наблюдали врачи. Он ежедневно проходил по 10 тысяч шагов, строго соблюдал прием лекарств и регулярно проходил обследования. Весь день перед госпитализацией режиссер провел на ногах, а вечером приехал на день рождения к общей подруге.

— У него больное сердце, наслоилась пневмония, он задыхался, — пояснила Симоньян.

На второй или третий день врачи сообщили ей, что мозг Кеосаяна полностью поражен и шансов на восстановление нет.

Ранее главный редактор телеканала RT поделилась, что у Кеосаяна изначально не было шансов выйти из комы. Режиссер скончался 26 сентября 2025 года, но при этом она считает, что он ушел раньше.

В марте телеведущая также рассказала, что один из ее детей неизлечимо болен. Она призналась, что именно эта новость помогла ей собраться и выйти из сложного состояния.

