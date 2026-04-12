Симоньян: Кеосаян впал в кому из-за пневмонии на фоне болезни сердца

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян субботу, 11 апреля, в эфире программы «Секрет на миллион» сообщила, что режиссер Тигран Кеосаян впал в кому после пневмонии на фоне сердечных заболеваний.
По ее словам, за состоянием Кеосаяна постоянно наблюдали врачи. Он ежедневно проходил по 10 тысяч шагов, строго соблюдал прием лекарств и регулярно проходил обследования. Весь день перед госпитализацией режиссер провел на ногах, а вечером приехал на день рождения к общей подруге.
— У него больное сердце, наслоилась пневмония, он задыхался, — пояснила Симоньян.
На второй или третий день врачи сообщили ей, что мозг Кеосаяна полностью поражен и шансов на восстановление нет.
Ранее главный редактор телеканала RT поделилась, что у Кеосаяна изначально не было шансов выйти из комы. Режиссер скончался 26 сентября 2025 года, но при этом она считает, что он ушел раньше.
В марте телеведущая также рассказала, что один из ее детей неизлечимо болен. Она призналась, что именно эта новость помогла ей собраться и выйти из сложного состояния.