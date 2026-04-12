Солодов: власти Петропавловска-Камчатского не справились с зимней уборкой

Глава региона считает решение мэра Евгения Беляева уйти в отставку оправданным.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апреля. /ТАСС/. Власти краевого центра Камчатки не справились с зимней уборкой, и решение мэра Евгения Беляева уйти в отставку — оправданное. Таким мнением с ТАСС поделился глава региона Владимир Солодов.

Череда циклонов обрушилась на Камчатку с конца ноября 2025 года. В январе в Петропавловске-Камчатском из-за мощных снегопадов был введен режим ЧС, его сняли только в начале апреля.

«Я считаю, что это решение [отставка мэра] — оправданно, потому что сейчас мы подводим итоги зимнего сезона. В общем, надо объективно сказать, что город не справился с зимней уборкой. Уходить [с поста] в разгар, когда идут удары стихии — неправильно, но сейчас как раз самое время подвести итоги. Я считаю, что это справедливое решение. И очень рассчитываю, что новый глава города и команда, которую предстоит пересобрать, сделают выводы и извлекут уроки», — сказал Солодов.

По его словам, уже сейчас начата подготовка к зимнему сезону следующего года: «Нам предстоит закупить большой объем техники и пересобрать саму систему управления. Это назревшее решение», — сказал Владимир Солодов.

6 апреля глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев ушел в отставку по собственному желанию. «Сегодня я принял очень сложное для меня решение об уходе в отставку», — написал он. По его словам, за короткий период не получилось быстро решить проблемы, накопившиеся за несколько лет.