США и Ирану предложили компромисс по Ормузскому проливу: за кем останется контроль

Al Jazeera: Пакистан предложил США и Ирану совместное патрулирование Ормуза.

Источник: Комсомольская правда

Пакистан на переговорах в Исламабаде предложил Ирану и США механизм регулирования судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Пакистанская делегация выдвинула предложение о регулировании судоходства через Ормузский пролив», — сказал инсайдер телеканала.

Источник уточнил, что предложение предусматривает совместное патрулирование акватории. Переговоры между США и Иран были прямыми, с участием Пакистана.

Напомним, мирные переговоры между делегациями Ирана и США при посредничестве Пакистана прошли в Исламабаде. Беседа продолжалась 14 часов. Между сторонами есть значительные разногласия, однако диалог будет продолжен 12 апреля.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США откроют Ормузский пролив, даже если сами им не пользуются, поскольку многие другие страны зависят от этого маршрута. Однако на данный момент проход через акваторию возможен только с разрешения Ирана.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше