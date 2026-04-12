На Камчатке стартовал лыжный марафон

В нем примут участие известные лыжники и олимпийские чемпионы Никита Крюков и Александр Легков.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апреля. /ТАСС/. Лыжный марафон стартовал в пригороде Петропавловска-Камчатского у подножия «домашних» вулканов из-за их близкого расположения к городу. Об этом ТАСС сообщили в краевом правительстве.

«Мероприятие объединяет как профессиональных спортсменов, так и любителей. В гонках примут участие известные лыжники и олимпийские чемпионы Никита Крюков и Александр Легков, а также участники из Китая, Кореи и Татарстана», — рассказали в правительстве края.

Организаторы предусмотрели две дистанции: классическая на 60 км для подготовленных атлетов и более доступная — 30 км.