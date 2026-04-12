18 пьяных лихачей поймали в Хабаровском крае

За 11 апреля в регионе произошло три серьезных ДТП, в которых погиб один человек и двое получили травмы. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Минувшие сутки на дорогах края выдались неспокойными. По данным Госавтоинспекции, в регионе зафиксировано три крупных аварии. К несчастью, один человек погиб на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести. В одном случае водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги, еще одно происшествие классифицировано как «иное».
Но больше всего пугают цифры статистики нарушений. Всего за сутки инспекторы выявили 429 нарушений ПДД. Самая тревожная ситуация с «пьяной» ездой: 18 водителей сели за руль подшофе (пятерых из них поймали в Хабаровске). Теперь им грозят серьезные штрафы, лишение прав, а кому-то и уголовная ответственность.
В Хабаровске водители массово игнорируют «зебры». Из 11 нарушителей по краю, не пропустивших людей на переходе, 10 были остановлены в краевой столице. Впрочем, и сами пешеходы не ангелы: 15 человек перебегали дорогу там, где им вздумается, причем семеро из них в Хабаровске.
Полицейские в очередной раз просят жителей края быть предельно внимательными. Помните: дорога не прощает ошибок, а цена за них порой — человеческая жизнь.
