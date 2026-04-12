Никитин: Пасха — «праздников праздник и торжество из торжеств»

Завершился Великий пост — время духовного очищения и особенно внимательного отношения к своим делам и мыслям. Путь к Светлому Христову Воскресению — это главный урок смирения для православных. А Пасха — «праздников праздник и торжество из торжеств», когда тысячи верующих прославляют победу жизни над смертью. Этот сакральный смысл на протяжении многих столетий дает православным надежду и помогает справиться с трудностями, потерями и страхами, напоминая: свет и добро всегда сильнее.