Никитин: Пасха — «праздников праздник и торжество из торжеств»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с праздником Пасхи, который отмечается 12 апреля. Текст поздравления распространила пресс-служба главы региона и облправительства.
"Дорогие нижегородцы! Сердечно поздравляю всех православных с главным праздником — со Светлой Пасхой!
Завершился Великий пост — время духовного очищения и особенно внимательного отношения к своим делам и мыслям. Путь к Светлому Христову Воскресению — это главный урок смирения для православных. А Пасха — «праздников праздник и торжество из торжеств», когда тысячи верующих прославляют победу жизни над смертью. Этот сакральный смысл на протяжении многих столетий дает православным надежду и помогает справиться с трудностями, потерями и страхами, напоминая: свет и добро всегда сильнее.
Ночь на Светлое Христово Воскресение — самый волнующий момент, когда после крестного хода распахиваются двери в храм, темнота расступается от тысяч свечей, звучит радостное пение, а колокольный звон возвещает о начале праздника.
Все дни от Пасхи до Вознесения — время, когда мы разделяем радость с близкими, за семейным столом собираются все, кого мы любим. В доме воцаряются мир и взаимопонимание, мы прощаем давние обиды и обмениваемся пасхальными угощениями, которые символизируют присутствие Бога в нашей жизни.
Русская православная церковь всегда бережно хранила древние традиции и отвечала на вопросы и вызовы настоящего времени. Нижегородская епархия поддерживает участников специальной военной операции: собирает гуманитарную помощь, священнослужители посещают военные госпитали, встречаются с бойцами. Волонтеры епархии проводят патриотические акции, помогают многодетным семьям и нуждающимся, занимаются просветительской деятельностью. Дела милосердия — вот что всегда объединяло православных!
В праздник Светлой Пасхи желаю вам ощутить искреннюю радость, которая не зависит от внешних обстоятельств. Пусть этот духовный свет и вера станут опорой в непростые жизненные периоды, а сердца будут открыты для добра. С праздником!" — говорится в поздравлении.