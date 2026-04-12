Диетолог Бурляева рассказала, как космонавты контролируют свой вес на орбите

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Для контроля своего веса на орбите космонавты могут использовать специальные космические весы, способные функционировать в условиях невесомости, также космонавты могут следить за состоянием своего тела при помощи исследований биоимпедансометрии. Об этом ТАСС рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии, диетолог Екатерина Бурляева.
«Как не набрать вес — этот вопрос, конечно, важен не только на Земле, но и в космосе. И для того, чтобы понять, где же находится сейчас космонавт по своей массе тела, по своей физической форме, существуют космические весы, которые позволяют взвешивать космонавта и тем самым определить его массу тела. Но нужно сказать, что земные весы, конечно, невозможны в космосе, так как нет силы притяжения, космонавт просто не может на них встать», — рассказала Бурляева.
Она объяснила, что есть специально разработанная конструкция — платформа с элементами пружин. Космонавту необходимо взяться за эту конструкцию, сильно прижаться к ней, и благодаря колебанию пружин и платформы можно сделать выводы о том, какая у него масса тела.
«Помимо этого, космонавт может следить за состоянием своего тела, прибегая к исследованиям биоимпедансометрии. Это исследование позволяет понять, сколько жировой и мышечной массы тела у человека, сколько жидкости», — говорит Бурляева.
Она отметила, что такое исследование позволяет узнать больше о структуре тела человека и понять, как лучше выстроить рацион.
12 апреля в России отмечается День космонавтики.