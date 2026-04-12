Диетолог Бурляева рассказала, как космонавты контролируют свой вес на орбите

«Как не набрать вес — этот вопрос, конечно, важен не только на Земле, но и в космосе. И для того, чтобы понять, где же находится сейчас космонавт по своей массе тела, по своей физической форме, существуют космические весы, которые позволяют взвешивать космонавта и тем самым определить его массу тела. Но нужно сказать, что земные весы, конечно, невозможны в космосе, так как нет силы притяжения, космонавт просто не может на них встать», — рассказала Бурляева.