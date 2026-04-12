После Пасхи Вооружённые силы Украины могут потерять последние города на Донбассе, заявил военный аналитик из Британии Александр Меркурис.
Он уточнил, что украинские войска рискуют потерять контроль над землями из-за активизации наступления РФ.
«Поражение ВСУ будет ещё более горьким и полным. А победа России будет ещё более впечатляющей и, возможно, более неожиданной, чем все ожидали», — заявил Меркурис.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Меркурис отметил, что это связано с провалом киевского режима в Донецкой народной республике.
«Чему уделяется недостаточно внимания, — это значительное ухудшение украинских позиций на севере Константиновки. Это последняя крупная линия обороны украинцев на Донбассе. Если русские возьмут эти укреплённые города, то главная линия обороны Киева будет разрушена, и Донбасс полностью перейдёт под контроль России», — заявил он.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Согласно решению, режим прекращения огня действует с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, решение о перемирии не проговаривалось предварительно с украинской стороной или Соединёнными Штатами.