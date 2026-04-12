«Зажечь искру любви»: космонавты поздравили россиян с Днем космонавтики

Космонавты Роскосмоса с борта Международной космической станции поздравили россиян с Днем космонавтики. Видеопоздравление было распространено пресс-службой корпорации.
«Дорогие друзья, мы поздравляем вас с Днем космонавтики! 65 лет назад, в такой же весенний день, Юрий Гагарин совершил виток вокруг планеты, первым среди землян, увидев ее со стороны», — сказал командир станции Сергей Кудь-Сверчков.
По словам Сергея Микаева, находясь на орбите космонавты не только совершают множество витков вокруг планеты, но и продвигают науку. Он подчеркнул, что это невозможно было бы без исторического первого полета Гагарина.
«Наша цель — зажечь в сердцах миллионов российских мальчишек и девчонок искру любви к космосу. Давайте снова смотреть наверх, мечтать о звездах и дальних планетах. С праздником, друзья!» — завершил Андрей Федяев.
Ранее KP.RU сообщал, что в этом году на 12 апреля в России выпало два праздника — День космонавтики и Светлая Пасха. Президент Владимир Путин поздравил православных христиан с Воскресением Христовым. Глава государства пожелал россиянам здоровья, благополучия и всего наилучшего.