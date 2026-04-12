ИИ-версия Гагарина обратилась к жителям Джакарты по-индонезийски

Копия российского космонавта Юрия Гагарина, сделанная при помощи ИИ, обратилась по-индонезийски к жителям Джакарты.

Источник: Аргументы и факты

В Джакарте представили цифровую копию первого космонавта Юрия Гагарина, созданную с использованием технологий искусственного интеллекта. Виртуальный образ выступил перед аудиторией на индонезийском языке, обратившись к жителям столицы с вдохновляющим посланием.

Проект под названием «Гагарин жив!» был реализован в честь 65-летия первого полёта человека в космос. Презентация прошла в планетарии Джакарты, где гости мероприятия смогли увидеть и услышать воссозданный образ легендарного космонавта.

В своём обращении цифровой Гагарин напомнил о красоте Земли, увиденной из космоса, и призвал новое поколение не терять интерес к исследованию Вселенной. Он подчеркнул важность стремления к открытиям и выразил уверенность, что будущие поколения смогут достичь ещё больших высот.

Ранее Госкорпорация «Роскосмос» поздравила жителей России с Днём космонавтики, отметив значимость этого праздника для всех, кто интересуется освоением космоса и верит в будущее космических исследований.