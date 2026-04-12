Разыскивать и ловить: раскрыто жёсткое наказание для Данилова и его коллег

После победы России в специальной военной операции украинские нацисты получат заслуженное наказание, в том числе переобъявленный в розыск в РФ экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщил в беседе с aif.ru политолог Владимир Скачко.
Напомним, Данилов разыскивается по статье УК, связанной с геноцидом населения ДНР и ЛНР. В январе 2025 года стало известно, что его заочно обвинили в гибели и ранении минимум 20 мирных жителей Донбасса.
Скачко, комментируя эту ситуацию, отметил, что безопаснее всего Данилову скрываться на Украине, однако даже там его может ждать наказание.
«Это военный преступник, ужасный во всех отношениях. Жаль, что он ушел безнаказанным со своего поста. Наказание за совершенное может его настигнуть, в том числе, если на Украине изменится ситуация. Если события на Украине перестанут быть мейнстримом и превратятся в образец, по которому будущие поколения будут учить, как делать нельзя, тогда наказание возможно. Или если пройдет подобие Нюрнбергского процесса по событиям на Украине. Тогда таких людей как Данилов, причастных к уничтожению собственной страны, будут разыскивать по всему миру, ловить и отправлять на суд», — пояснил политолог.
Скачко подчеркнул, что такой процесс вполне возможен после того, как Россия победит в конфликте.
«Россия должна победить и организовать такой процесс. Мир должен осудить события, произошедшие на Украине, на высоком юридическом уровне. Если этого не произойдет, то нацисты будут жить так, как, например, некоторые африканские диктаторы, просто уедут и останутся в других странах», — добавил специалист.
Ранее стало известно, где скрывается объявленный в розыск экс-глава СНБО Данилов.