В Шанхае в пасхальном богослужении приняли участие более 300 верующих

ШАНХАЙ, 12 апреля. /ТАСС/. Свыше 300 православных приняли участие в праздничной пасхальной службе в российском генконсульстве в Шанхае, передает корреспондент ТАСС.
На литургии читалось пасхальное Евангелие от Иоанна на русском, сербском, украинском, армянском, грузинском, английском, немецком, итальянском, французском и фарси. Некоторые верующие специально приехали в Шанхай из других городов на пасхальное богослужение.
«В Шанхае живет, учится и работает множество православных христиан, — рассказал настоятель православной общины города иерей Иоанн. — Возможность совместной молитвы в стенах генконсульства России для нас имеет неоценимое по важности значение». «Американец и иранка рядом стоят и читают Евангелие — это великое дело», — отметил иерей.