Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шанхае в пасхальном богослужении приняли участие более 300 верующих

На литургии читали пасхальное Евангелие от Иоанна на русском, сербском, украинском, армянском, грузинском, английском, немецком, итальянском, французском и фарси.

ШАНХАЙ, 12 апреля. /ТАСС/. Свыше 300 православных приняли участие в праздничной пасхальной службе в российском генконсульстве в Шанхае, передает корреспондент ТАСС.

На литургии читалось пасхальное Евангелие от Иоанна на русском, сербском, украинском, армянском, грузинском, английском, немецком, итальянском, французском и фарси. Некоторые верующие специально приехали в Шанхай из других городов на пасхальное богослужение.

«В Шанхае живет, учится и работает множество православных христиан, — рассказал настоятель православной общины города иерей Иоанн. — Возможность совместной молитвы в стенах генконсульства России для нас имеет неоценимое по важности значение». «Американец и иранка рядом стоят и читают Евангелие — это великое дело», — отметил иерей.

По его словам, православная община Шанхая насчитывает сотни верующих. «Граждане вообще из разных стран молятся с нами: России, Беларуси, Сербии, Украины, Грузии, Греции, Румынии, Польши, Германии, США, Канады, также и из Эфиопии православные к нам заходят», — отметил священнослужитель.

