«Плохая новость»: Вэнс рассказал об итогах переговоров между США и Ираном

США и Иран не смогли достичь соглашения на переговорах, прошедших в Исламабаде. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Мы провели ряд содержательных обсуждений с иранцами. Это — хорошая новость. Плохая новость состоит в том, что мы не достигли договоренностей», — сказал политик на пресс-конференции.
Вэнс утверждает, что Иран принял решение не соглашаться с условиями США. По его словам, Вашингтон пока не видит готовности Тегерана отказаться от возможности разработки ядерного оружия. Делегация США покидает Исламабад.