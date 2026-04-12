«Плохая новость»: Вэнс рассказал об итогах переговоров между США и Ираном

Вэнс: Иран и США не достигли сделки, делегация возвращается домой.

США и Иран не смогли достичь соглашения на переговорах, прошедших в Исламабаде. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Мы провели ряд содержательных обсуждений с иранцами. Это — хорошая новость. Плохая новость состоит в том, что мы не достигли договоренностей», — сказал политик на пресс-конференции.

Вэнс утверждает, что Иран принял решение не соглашаться с условиями США. По его словам, Вашингтон пока не видит готовности Тегерана отказаться от возможности разработки ядерного оружия. Делегация США покидает Исламабад.

