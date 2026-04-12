Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс: Вашингтон и Иран не достигли соглашения, делегация США летит домой

Делегация Соединённых Штатов возвращается домой, не достигнув сделки с иранской стороной, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты и Иран не достигли договорённости, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, возглавляющий делегацию США в Пакистане.

Он уточнил, что делегация возвращается в Соединённые Штаты, не достигнув сделки с иранской стороной.

«Мы провели ряд содержательных обсуждений с иранцами. Это — хорошая новость. Плохая новость состоит в том, что мы не достигли договорённостей», — заявил Вэнс в ходе встречи с журналистами.

«Мы возвращаемся в США, не достигнув соглашения», — продолжил он.

Вэнс отметил, что Иран не принял условия соглашения, которые предложили Соединённые Штаты.

Соединённые Штаты и Иран достигли соглашения, речь идёт о прекращении огня на две недели. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива. Переговоры США и Ирана состоялись в Пакистане.

В состав иранской делегации вошли председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и руководитель ЦБ Абдольнасер Хеммати. Соединённые Штаты представляют вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Ранее Трамп заявил, что ему всё равно на исход переговоров с иранской стороной, так как США якобы одержали победу в конфликте.

