Вэнс: Вашингтон и Иран не достигли соглашения, делегация США летит домой

Соединённые Штаты и Иран не достигли договорённости, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, возглавляющий делегацию США в Пакистане.
Он уточнил, что делегация возвращается в Соединённые Штаты, не достигнув сделки с иранской стороной.
«Мы провели ряд содержательных обсуждений с иранцами. Это — хорошая новость. Плохая новость состоит в том, что мы не достигли договорённостей», — заявил Вэнс в ходе встречи с журналистами.
«Мы возвращаемся в США, не достигнув соглашения», — продолжил он.
Вэнс отметил, что Иран не принял условия соглашения, которые предложили Соединённые Штаты.
Соединённые Штаты и Иран достигли соглашения, речь идёт о прекращении огня на две недели. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива. Переговоры США и Ирана состоялись в Пакистане.
В состав иранской делегации вошли председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и руководитель ЦБ Абдольнасер Хеммати. Соединённые Штаты представляют вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Ранее Трамп заявил, что ему всё равно на исход переговоров с иранской стороной, так как США якобы одержали победу в конфликте.