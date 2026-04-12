В Главном храме ВС РФ состоялось Пасхальное богослужение

В Главном храме Вооружённых сил России прошли торжественные богослужения по случаю Пасхи. В праздничной службе приняли участие военнослужащие, представители военного управления, их семьи, гражданский персонал и прихожане. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На литургии также присутствовал министр обороны Андрей Белоусов. Богослужение возглавил епископ Павлово-Посадский Силуан, который провёл основные церковные обряды в этот праздничный день.
По традиции в храм доставили Благодатный огонь из Иерусалима, после чего верующие зажгли от него свечи и приняли участие в крестном ходе. Праздничные мероприятия продолжились пасхальной заутреней и Божественной литургией.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Пасхи, подчеркнув его центральное значение для христианской веры.