Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский БК «Енисей» проиграл «Автодору»

Баскетбольный «Енисей» упустил победу над «Автодором».

Источник: Комсомольская правда

11 апреля красноярский баскетбольный клуб «Енисей» на выезде уступил саратовскому «Автодору» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 72:75 в пользу хозяев.

Самыми результативными игроками в нашей команде стали Егор Рыжов и Мэтт Коулмэн — они набрали по 12 очков. Таким образом, сибиряки располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице.

— Поздравляю «Автодор» с победой. Сегодня они действовали с большей энергией и лучше боролись за подбор, что стало решающим фактором, — сказал после матча Йовица Арсич, главный тренер БК «Енисей».

