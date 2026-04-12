Красноярский БК «Енисей» проиграл «Автодору»

11 апреля красноярский баскетбольный клуб «Енисей» на выезде уступил саратовскому «Автодору» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 72:75 в пользу хозяев.
Самыми результативными игроками в нашей команде стали Егор Рыжов и Мэтт Коулмэн — они набрали по 12 очков. Таким образом, сибиряки располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице.
— Поздравляю «Автодор» с победой. Сегодня они действовали с большей энергией и лучше боролись за подбор, что стало решающим фактором, — сказал после матча Йовица Арсич, главный тренер БК «Енисей».
