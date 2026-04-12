Юрист Шушминцева: за неприличный жест в адрес сотрудника ГАИ грозит штраф

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Штраф или исправительные работы могут грозить человеку, который показал сотруднику ГАИ, полицейскому или судье неприличный жест, например, средний палец. Об этом ТАСС рассказала адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, руководитель профессионального клуба адвокатов и юристов по делам о ДТП Ольга Шушминцева.
«Неприличный жест, адресованный непосредственно сотруднику Госавтоинспекции, полиции, судье либо иному другому представителю власти может квалифицироваться как публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей (ст. 319 УК РФ) и влечь за собой наказание от штрафа до исправительных работ», — сказала она.
Шушминцева пояснила, что практика привлечения к уголовной ответственности за демонстрацию представителю власти среднего пальца уже давно существует. «В числе доказательств по такого рода делам наряду с показаниями потерпевшего и свидетелей, может содержаться экспертное заключение с ответом на вопрос, является ли жест оскорбительным», — пояснила адвокат. По ее словам, здесь камеры видеофиксации дорожных правонарушений могут послужить средством доказывания — на видео может попасть сам жест, адресованный представителю власти, нарушитель и путь его отступления, ведь в объектив попадает не только дорога, но и части общественных пространств.
«Демонстрация неприличного жеста человеку может квалифицироваться и как оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ) и наказываться для граждан административным штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей», — добавила Шушминцева.
Практика привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ за оскорбительные жесты разнообразна, пояснила адвокат. По ее словам, это и жест в виде среднего пальца, показанный водителю обгоняемого автомобиля и зафиксированный видеорегистратором, и неприличные жесты, продемонстрированные в ходе ссоры или конфликта со знакомым или незнакомым человеком. «К ответственности может быть привлечено любое физическое вменяемое лицо не младше 16 лет», — подытожила она.