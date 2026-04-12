Дудаков назвал странной смерть друга Эпштейна и Мелании Трамп Брунеля

Связанный со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном и первой леди США Меланией Трамп модельный агент Жан-Люк Брунель умер при загадочных обстоятельствах, сообщил aif.ru политолог-американист Малек Дудаков.
Напомним, Мелания Трамп выступила в Белом доме с важным заявлением, во время которого опровергла обвинения в связах с Эпштейном.
По словам Мелании, она пересекалась с Эпштейном в 2000 году и тогда не знала о его преступлениях. Она также отрицает связи с сообщницей Эпштейна Гилейн Максвелл, отбывающей 20-летний срок за секс-торговлю несовершеннолетними.
При этом ранее было опубликовано электронное письмо Мелании Трамп, адресованное Максвелл в 2002 году. Первая леди назвала это просто «вежливым ответом».
«Мелания Трамп была знакома и с Джеффри Эпштейном, и с его подельницей Гилейн Максвелл. Кроме того, Мелания работала в модельном агентстве, которое принадлежало близкому другу Эпштейна Жан-Люку Брунелю, он проходил по его уголовному делу. Брунель скончался в начале 2022 года при загадочных обстоятельствах во французской тюрьме», — пояснил Дудаков.
Жан-Люк Брунель был найден мертвым в своей тюремной камере в Париже 19 февраля 2022 года. По результатам официального расследования, смерть квалифицировали как самоубийство.
При этом явное сходство со смертью самого Эпштейна породило несколько альтернативных версий произошедшего. В частности, один из детективов парижской полиции сообщил изданию The Post, что ситуация выглядит подозрительно.
Ряд сторонников теорий заговора считают, что к смертям Эпштейна и Брунеля могли приложить руку некие влиятельные люди, побоявшиеся, что их секреты станут известны.
Примечательно, что Брунеля и Эпштейна познакомила та же Гилейн Максвелл.
