Дудаков назвал странной смерть друга Эпштейна и Мелании Трамп Брунеля

Основатель модельного агентства Жан-Люк Брунель умер при загадочных обстоятельствах в 2022 году. Как он связан с Меланией Трамп — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Связанный со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном и первой леди США Меланией Трамп модельный агент Жан-Люк Брунель умер при загадочных обстоятельствах, сообщил aif.ru политолог-американист Малек Дудаков.

Напомним, Мелания Трамп выступила в Белом доме с важным заявлением, во время которого опровергла обвинения в связах с Эпштейном.

По словам Мелании, она пересекалась с Эпштейном в 2000 году и тогда не знала о его преступлениях. Она также отрицает связи с сообщницей Эпштейна Гилейн Максвелл, отбывающей 20-летний срок за секс-торговлю несовершеннолетними.

При этом ранее было опубликовано электронное письмо Мелании Трамп, адресованное Максвелл в 2002 году. Первая леди назвала это просто «вежливым ответом».

«Мелания Трамп была знакома и с Джеффри Эпштейном, и с его подельницей Гилейн Максвелл. Кроме того, Мелания работала в модельном агентстве, которое принадлежало близкому другу Эпштейна Жан-Люку Брунелю, он проходил по его уголовному делу. Брунель скончался в начале 2022 года при загадочных обстоятельствах во французской тюрьме», — пояснил Дудаков.

Жан-Люк Брунель был найден мертвым в своей тюремной камере в Париже 19 февраля 2022 года. По результатам официального расследования, смерть квалифицировали как самоубийство.

При этом явное сходство со смертью самого Эпштейна породило несколько альтернативных версий произошедшего. В частности, один из детективов парижской полиции сообщил изданию The Post, что ситуация выглядит подозрительно.

Ряд сторонников теорий заговора считают, что к смертям Эпштейна и Брунеля могли приложить руку некие влиятельные люди, побоявшиеся, что их секреты станут известны.

Примечательно, что Брунеля и Эпштейна познакомила та же Гилейн Максвелл.

Ранее Дудаков назвал последствия заявления Мелании Трамп про Эпштейна.

Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше