Сергей Проскурнин поздравляет с Днём космонавтики

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Уважаемые железногорцы, сотрудники и ветераны АО “РЕШЕТНЁВ”. Сердечно поздравляю каждого из Вас с Днём космонавтики и с 65-летним юбилеем первого пилотируемого полёта в открытый космос!
12 апреля 1961 года советский лётчик Юрий Гагарин, командир космического корабля «Восток-1», осуществил первый в мире орбитальный полёт, что ознаменовало начало новой эры и открыло беспрецедентные возможности для развития науки и технологий. Эта знаменательная дата символизирует триумф человеческого разума и стремление к освоению космических просторов.
Железногорск — уникальный город с богатой историей и традициями, имеет глубокую связь с космосом. Здесь, на космической фирме АО «РЕШЕТНЁВ», производятся две трети всех космических аппаратов, созданных в Российской Федерации. Этот факт свидетельствует о высоком уровне научно-технического потенциала предприятия и его неоценимом вкладе в развитие отечественной и мировой космонавтики.
Желаю всем, кто посвятил свою жизнь космическим исследованиям и разработкам, дальнейших профессиональных успехов, крепкого здоровья и благополучия. Пусть ваши амбиции и цели всегда будут на высоте, а ваш труд приносит глубокое удовлетворение и радость. С праздником!".
Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Сергей ПРОСКУРНИН.