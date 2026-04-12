Пасхальные службы посетили сотни хабаровчан

Всенощные службы на Пасху прошли в храмах Хабаровска.

Главный храм краевого центра — Спасо-Преображенский кафедральный собор заполнили верующие задолго до начала праздничной литургии. Здесь службу возглавил сам митрополит Артемий. И именно сюда пришли первые лица региона. Трансляцию могли смотреть онлайн те, кто по каким-то причинам не смог посетить Всенощную, сообщает hab.aif.ru.

— Пасхальная служба — очень красивая. Я всегда стараюсь не пропускать ее и беру с собой детей, чтобы приобщить их к православной культуре. Да, маленьким тяжело выстоять ее, но тем сильней радость, когда священник восклицает: «Христос воскресе», а сотни голосов ему отвечают: «Воистину воскресе!», — говорит хабаровчанка Анна Федорова.

В старейшем храме Хабаровска на Всенощную пришло столько желающих, что не все смогли уместиться внутри.

— Считаю, что главное — это то, чувство, которое дарит тебе это служба. И неважно, что некоторое время ты слушал, как она идет, под окном храма, — улыбается студент Андрей.

По завершению службы на прихрамовых территориях провели освящение куличей, яиц и прочей праздничной снеди. Для этого во дворах выставили столы. Освящать их будут в течение всего воскресного дня.