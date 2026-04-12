День космонавтики: сегодня отмечают 65-летие первого полёта человека в космос

12 апреля 1961 года в 10:02 по московскому времени ТАСС передал сообщение о первом полёте человека в космос. Тогда имя первого космонавта планеты Юрия Гагарина стало известно всему миру. С его знаменитого «Поехали!» началась история космических побед нашей страны. За прошедшие 65 лет стали реальностью многие мечты: первый выход в открытый космос, длительные полеты, исследование других планет. Сбылись мечты и тех парней, что вслед за Гагариным грезили подняться на орбиту. Удалось это и Кириллу Пескову, который стал первым представителем Красноярского края в отряде космонавтов России. В этот день губернатор Красноярского края Михаил Котюков и председатель Заксобрания Алексей Додатко поздравили с профессиональным праздником работников и ветеранов ракетно-космической отрасли Красноярского края: Этот день — символ национальной гордости. Он напоминает о выдающихся достижениях нашей Родины и вдохновляет на новые свершения. В этом году праздник ознаменован 65-летием легендарного полета Юрия Гагарина, навсегда вошедшего в историю человечества. Предприятия Красноярского края вносят важный вклад в укрепление технологического суверенитета страны, занимают лидирующие позиции в производстве космической техники. Компании создают инновационные решения, ведут модернизацию мощностей, расширяют сотрудничество с вузами и научными организациями. Результаты их работы были представлены на общероссийской Неделе космоса, мероприятия которой прошли и в нашем регионе. Дорогие друзья! Движущая сила развития важнейшей для страны отрасли — ваше мастерство, знания и верность призванию. Искренне желаем вам больших побед, крепкого здоровья, семейного согласия и всего наилучшего! Напомним, Красноярский край стал одной из главных площадок первой Всероссийской недели космоса, приуроченной к 65-летию со дня полёта Юрия Гагарина. Мероприятия Недели космоса проходят в Десятилетие науки и технологий.