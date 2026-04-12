Связал Север. Как Мичурин оленей изучал и жену нашел

Север объединил учёных, рабочие отношения переросли в романтические. Долгие месяцы они провели в окружении медведей и волков, изучая природу Северной Эвенкии и наслаждаясь ею. Именно Лев Николаевич и Оксана Николаевна были первыми учёными, обратившими внимание на существенные различия в экологии питания дикого и домашнего северного оленя. На материалах, собранных на Таймыре и в Северной Эвенкии, они показали, что дикий олень значительно меньше, чем домашний, и нуждается в ягельных кормах. Этот факт оказался очень важным для охотоведческой практики.