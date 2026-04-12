Связал Север. Как Мичурин оленей изучал и жену нашел

В этом году отмечается 100-летие со дня рождения Льва Николаевича Мичурина — учёного, исследователя, работавшего в Северной Эвенкии в 60-е годы XX века. Корреспондент krsk.aif.ru узнала о его научной деятельности и семейной истории, ведь именно любовь к Северу помогла учёному встретить свою судьбу.
От фронта к науке.
Перед тем как погрузиться в науку, Лев Мичурин прошёл длинный фронтовой путь — от рядового до офицера младшего состава. А за участие в Великой Отечественной и Японской войнах был награждён медалями.
Спустя годы Лев Николаевич получил охотоведческое образование. Этот осознанный выбор определил весь его дальнейший путь. После окончания учёбы он на три года уехал осваивать в диких климатических условиях полуостров Таймыр, затем трудился охотоведом в Норильске, а в сентябре 1968 года перешёл работать в Лабораторию экологии лесных животных в красноярский Институт леса.
Большое внимание сибирский охотовед уделял изучению дикого северного оленя на Таймыре. В 1959 году учёный принял участие в первом авиаучёте копытных. В результате он получил уникальные данные о численности и размещении популяции, в которой насчитывалось около 110 тыс. особей.
Следующим этапом научной деятельности Льва Мичурина стало изучение тогда ещё малоисследованных северных лесов Эвенкии с применением масштабных полевых методов.
Первая совместная командировка.
О численности лесного северного оленя, который пасётся на просторах огромной Эвенкии, было мало что известно. Поэтому руководство института решило привлечь к работе флориста-геоботаника. Здесь-то судьба и взяла всё в свои руки.
В отделение НИИ Крайнего Севера в посёлке Тура Красноярского края по конкурсу прошла Оксана Мироненко. Она с большим интересом включилась в работу по изучению питания лесного оленя. И в конце года произошла встреча двух увлечённых людей.
Первая совместная командировка Льва Мичурина и Оксаны Мироненко состоялась в 1961 году. За три летних месяца, исследуя оленьи пастбища, охотовед и флорист-геоботаник прошли не одну сотню километров по труднодоступной горно-таёжной территории Тунгусско-Чунского района. Проводником для исследователей в течение двух полевых сезонов был Иван Осогосток из посёлка Ессей.
Север объединил учёных, рабочие отношения переросли в романтические. Долгие месяцы они провели в окружении медведей и волков, изучая природу Северной Эвенкии и наслаждаясь ею. Именно Лев Николаевич и Оксана Николаевна были первыми учёными, обратившими внимание на существенные различия в экологии питания дикого и домашнего северного оленя. На материалах, собранных на Таймыре и в Северной Эвенкии, они показали, что дикий олень значительно меньше, чем домашний, и нуждается в ягельных кормах. Этот факт оказался очень важным для охотоведческой практики.
По итогам шести месяцев полевых работ Лев Николаевич опубликовал статью «Влияние волков на популяцию дикого северного оленя на севере Средней Сибири». Учёный был убеждён, что именно благодаря волкам поддерживается жизненный тонус оленьих стад, происходит регуляция их численности. В статье предлагалось прекратить выплату премий охотникам, отстреливающим хищных животных с самолётов и вертолётов. Эти выводы Мичурина не потеряли своей актуальности и сегодня.
Как появился заказник.
В совместной работе пара учёных узнала о местах обитания снежного барана на горном плато Путорана. Ими было доказано значительное сокращение его ареала по сравнению с концом 1920-х и началом 1930-х годов. Стремление защитить путоранского толсторога, который был занесён в Красную книгу СССР, стало одной из главных причин создания сначала федерального заказника, а затем и Путоранского государственного заповедника. Сведения, собранные Львом Мичуриным и Оксаной Мироненко, позволили предотвратить исчезновение путоранской популяции снежного барана.
До конца жизни Лев Николаевич при поддержке супруги занимался исследованиями. Именно совместной работой они подняли престиж охотоведческой науки. Их имена стали частью истории, а их публикации широко известны не только в России, но и за рубежом.
Коллеги и учёные в память о своём известном коллеге, его супруге и проводнике установили мемориальную доску на одном из облесённых мысов на западном берегу озера Чиринда в Северной Эвенкии.
