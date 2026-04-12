В Новосибирске таксисты смогут оформлять посуточную страховку ОСГОП

Ранее законодательство требовало от таксистов заключать договор страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров на срок не менее одного года. Такой подход был невыгоден для водителей, работающих неполный день или сезонно. Теперь же для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих разрешение на перевозку пассажиров легковым такси, минимальный срок страховки сокращён до суток.