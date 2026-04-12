В Новосибирске таксисты смогут оформлять посуточную страховку ОСГОП

Президент России Владимир Путин подписал закон, который существенно упрощает жизнь самозанятым водителям и индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере такси.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, перевозчики теперь смогут оформлять краткосрочные полисы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) сроком действия от одного дня.
Ранее законодательство требовало от таксистов заключать договор страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров на срок не менее одного года. Такой подход был невыгоден для водителей, работающих неполный день или сезонно. Теперь же для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих разрешение на перевозку пассажиров легковым такси, минимальный срок страховки сокращён до суток.
Нововведение несёт и прямую финансовую выгоду. Страховые компании должны применять понижающий коэффициент при расчёте страховой премии для полисов, оформляемых на период от одного дня до трёх месяцев. Это значит, что стоимость страховки будет напрямую зависеть от срока её действия, позволяя водителям платить меньше и не переплачивать за время простоя.