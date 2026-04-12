В Магадане открыли суперсовременный трамплинный комплекс «Полет»

Спортсмены под прожекторами, три трамплина и визит Елены Вяльбе: столица Колымы вновь становится центром прыжков на лыжах. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровска.
В Магадане состоялось событие, которого ждали тысячи любителей спорта — торжественное открытие всесезонного трамплинного комплекса «Полет». Этот объект не просто новая точка на карте города, а символ возрождения знаменитой магаданской традиции «Ночных прыжков». Под светом ярких прожекторов город замер, наблюдая за полетами лыжников.
Главная гордость «Полета» — три трамплина, включая К-60. Теперь магаданские «летающие лыжники» смогут готовиться к всероссийским и международным стартам прямо дома, причем в любое время года.
Почетными гостями праздника стали губернатор Сергей Носов и легенда мирового спорта, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.
— Такие объекты вдохновляют детей, — отметила Елена Вяльбе. — Именно здесь будут расти наши новые чемпионы.
Право поднять флаг страны доверили участнице Олимпийских игр Александре Кустовой. Кульминацией шоу стали первые прыжки с К-60 в исполнении мастеров спорта сборной России и Магаданской области.
Напомним, строительство комплекса стало возможным благодаря мастер-плану развития Магадана, который утвердил Президент России Владимир Путин. Проект реализован правительством региона при поддержке Минвостокразвития.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.magadan@phkp.ru