В Магадане открыли суперсовременный трамплинный комплекс «Полет»

В Магадане состоялось событие, которого ждали тысячи любителей спорта — торжественное открытие всесезонного трамплинного комплекса «Полет». Этот объект не просто новая точка на карте города, а символ возрождения знаменитой магаданской традиции «Ночных прыжков». Под светом ярких прожекторов город замер, наблюдая за полетами лыжников.