В Хабаровском крае за день потушили 45 пожаров

Хабаровский край уходит под особый противопожарный режим.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки в Хабаровском крае пожарные расчеты 45 раз выезжали на тушение техногенных возгораний. Семь из них произошли в жилых домах, также зафиксировано 11 возгораний сухой растительности. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В селе Мирное пожарным пришлось спасать частный сектор. На улице Луговой вспыхнула деревянная баня. Огонь быстро перекинулся на крышу и чердак, охватив 25 «квадратов». Бойцы МЧС справились за полчаса, пострадавших нет.

В Хабаровске на улице Серышева загорелся старый нежилой деревянный барак. Пламя охватило кровлю и одну из квартир на площади 50 квадратных метров. С этим вызовом спасатели боролись больше часа.

В Комсомольске-на-Амуре огонь едва не уничтожил производство. На улице Вагонной в здании, где была обустроена кухня, вспыхнула обрешетка крыши прямо возле печной трубы. Пожарные успели ликвидировать угрозу за 22 минуты.

Сейчас в 12 районах края (включая Хабаровск и Комсомольск) действует особый противопожарный режим. Разводить костры и жечь траву категорически запрещено.

Погода сегодня порадует хабаровчан теплом до +12°C, но северный ветер напомнит, что весна еще капризна.

