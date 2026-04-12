Пасха с пользой: диетолог назвала норму куличей и яиц для всех

В православной традиции кулич считается главным блюдом на пасхальном столе. Этот особый праздничный хлеб готовят из сдобного дрожжевого теста, добавляя изюм, а сверху щедро украшают глазурью и яркой посыпкой. Однако с точки зрения диетологии это не просто угощение, а полноценный десертный продукт.
Диетолог-нутрициолог София Кованова в интервью с aif.ru предупредила, что много такой сладости употреблять нельзя.
«Кулич — это десертный продукт. Это быстрые углеводы с сильным сочетанием масла, сахара и муки. Это вкусно, но много такой сладости нельзя», — сказала она.
Сколько можно съесть без вреда для фигуры.
Отказаться от ароматного кусочка кулича за праздничным столом сложно, но важно знать меру. Эксперт сказала, какая порция не навредит здоровью.
«От одного-двух кусочков кулича общим весом до 200 граммов ничего не будет», — пояснила Кованова.
Она советует ориентироваться на этот вес, помня о высокой калорийности и «быстрой» природе углеводов в составе сдобы, которые могут быстро отложиться в виде лишних килограммов.
Сладкая верхушка: почему посыпка и глазурь опасны.
Самая аппетитная часть кулича — его «шапка» из глазури и разноцветной посыпки — несет в себе скрытую угрозу для любителей сладкого. С точки зрения состава, это чистый сахар.
«Посыпка, глазурь состоят только из сахара, что как разовая акция — не страшно. Но если съесть много, могут возникнуть скачки глюкозы», — отметила Кованова, добавив, что употребление большого количества глазури не принесет пользы.
Диетолог подчеркивает: одна-две верхушки в праздник — допустимо, но превращать их в регулярное лакомство не стоит.
Пасхальные яйца: белок без вреда, желтки под контролем.
Крашеные яйца — еще один неотъемлемый символ Пасхи. Но даже этот, казалось бы, чистый белковый продукт требует нельзя употреблять без меры.
«По вареным яйцам общая рекомендация — 2−3 желтка в день. На белки яиц строгих ограничений нет, а вот желтки — не больше 2−3 штук», — озвучила рекомендацию диетолог-нутрициолог.
Она пояснила, что яйца — это полноценный белок, но с холестерином. Кроме того, переедание яиц создает серьезную нагрузку на желудочно-кишечный тракт.
Полезная замена: чем можно заменить кулич.
Тем, кто следит за здоровьем, но не хочет отказываться от праздничной трапезы, эксперт советует обратить внимание на творожную пасху.
«Творожная пасха выглядит полезнее по составу за счет белка и кальция, но при условии умеренного сахара и жирности, — иначе она становится такой же десертной “бомбой”, просто с более удачным составом», — пояснила Кованова.
Она рекомендовала заменить сахар в пасхе на сахарозаменители растительного происхождения. «Тогда можно съесть немного больше обычного», — добавила собеседница aif.ru.
Для кого куличи и яйца под запретом: список заболеваний.
Традиционные пасхальные блюда подходят не всем. Людям с рядом хронических заболеваний стоит ограничить или вовсе исключить куличи и яйца из рациона.
«Ограничить или исключить кулич и яйца из рациона стоит людям с диабетом, инсулинорезистентностью, ожирением, обострениями ЖКТ, заболеваниями печени и желчевыводящих путей, так как яйца стимулируют желчь, а также при выраженной гиперхолестеринемии», — уточнила диетолог.
Вред кулича объясняется его составом. Кулич — это сочетание быстрых углеводов (мука высшего сорта, сахар), насыщенных жиров (сливочное масло, яйца) и часто — дополнительных сахаров в глазури и посыпке. Такая комбинация дает резкий скачок глюкозы в крови, что опасно для диабетиков и людей с инсулинорезистентностью. Их поджелудочная железа не справляется с выбросом инсулина, и даже небольшой кусочек может вызвать гипергликемию.
Для людей с ожирением кулич — источник «пустых» калорий, которые быстро откладываются в жир. Высокая жирность и обилие сахара создают колоссальную нагрузку на печень и желчевыводящие пути.
Также кулич тяжело переваривается из-за большого количества масла и дрожжей. При обострениях гастрита, панкреатита или язвенной болезни этот продукт вызывает вздутие, изжогу, тяжесть и боль в эпигастрии.
Пасха — светлый праздник, и лучше провести его в добром здравии, чем в борьбе с последствиями переедания.