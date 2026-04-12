Мгновенная расплата: ВСУ сорвали пасхальное перемирие и получили ответ

Пока в России готовились встретить Пасху, киевский режим предпринял массированную воздушную атаку. Минувшей ночью украинские боевики запустили почти сотню беспилотников в направлении российских регионов.
Все они были сбиты средствами противовоздушной обороны РФ. Этот налёт произошёл на фоне объявленного российским президентом Владимиром Путиным пасхального перемирия.
Сводка Минобороны РФ за ночь 11 апреля: перехвачено и уничтожено 99 украинских БПЛА. Дроны сбили над Краснодарским краем, Крымом, Белгородской, Брянской, Ростовской, Курской и Калужской областями.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил обстановку в регионе: там минувшей ночью сбили более десятка дронов ВСУ в шести районах — Константиновском, Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Тарасовском, Тацинском. Предварительно, в результате киевской атаки никто не пострадал.
Откуда летели дроны: версия академика Кондратьева.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в разговоре с aif.ru сообщил, откуда могли запустить вражеские дроны. Эксперт выделил два основных направления.
По южному маршруту ВСУ пытались атаковать Ростовскую область. Кондратьев отметил, что украинские беспилотные комплексы в этом направлении могли запустить из Одесской области.
«Беспилотные комплексы в сторону Ростовской области, вероятнее всего, запустили из Одесской области. Они прошли Перекопский перешеек в Крыму, дальше над Азовским морем и в сторону Ростова», — пояснил эксперт.
А для удара по северным регионам, в частности по Калужской области, враг использовал другую стартовую площадку.
«Беспилотные комплексы могли вылететь с территории Украины, вероятнее всего, из Харьковской области», — пояснил эксперт.
Точечные разрушения и ответ.
В Калужской области, к счастью, тоже обошлось без жертв, но есть разрушения. Глава региона Владислав Шапша сообщил, что после ночной атаки БПЛА произошло возгорание трансформатора электроподстанции в одном из населённых пунктов Людиновского муниципального округа.
Киев не успел отпраздновать «успех», так как в тот же день Минобороны РФ отчиталось о нанесении ответного удара. Целями стали объекты промышленности, энергетики и транспорта Украины, которые работают на ВСУ.
Также удар нанесен по складам хранения безэкипажных катеров и БПЛА дальнего действия и по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.
Подлый удар во время тишины: ранен годовалый ребёнок.
Ещё спустя несколько часов объявленное Путиным перемирие вступило в силу. Оно будет действовать 32 часа — с 16:00 по московскому времени 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам поручили быть готовыми пресечь возможные провокации.
И провокация не заставила себя ждать. ВСУ ударили по Курской области во время пасхального перемирия, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«Сегодня вражеский беспилотник атаковал заправку в городе Льгове. По предварительной информации, пострадали трое человек, среди них — годовалый ребенок. У него осколочное ранение головы. Подлый удар врага произошел после 16 часов», — написал он.
Напомним, в четверг Владимир Путин отдал указания приостановить боевые действия на всех направлениях СВО в период празднования Пасхи. Перемирие действует с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля. Однако, как видно из событий во Льгове, украинская сторона предпочла наносить удары, а не соблюдать тишину.