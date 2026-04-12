Мгновенная расплата: ВСУ сорвали пасхальное перемирие и получили ответ

В ночь на 11 апреля российские средства ПВО отразили атаку 99 беспилотников ВСУ. Как Киев сорвал пасхальное перемирие — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Пока в России готовились встретить Пасху, киевский режим предпринял массированную воздушную атаку. Минувшей ночью украинские боевики запустили почти сотню беспилотников в направлении российских регионов.

Все они были сбиты средствами противовоздушной обороны РФ. Этот налёт произошёл на фоне объявленного российским президентом Владимиром Путиным пасхального перемирия.

Сводка Минобороны РФ за ночь 11 апреля: перехвачено и уничтожено 99 украинских БПЛА. Дроны сбили над Краснодарским краем, Крымом, Белгородской, Брянской, Ростовской, Курской и Калужской областями.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил обстановку в регионе: там минувшей ночью сбили более десятка дронов ВСУ в шести районах — Константиновском, Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Тарасовском, Тацинском. Предварительно, в результате киевской атаки никто не пострадал.

Откуда летели дроны: версия академика Кондратьева.

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в разговоре с aif.ru сообщил, откуда могли запустить вражеские дроны. Эксперт выделил два основных направления.

По южному маршруту ВСУ пытались атаковать Ростовскую область. Кондратьев отметил, что украинские беспилотные комплексы в этом направлении могли запустить из Одесской области.

«Беспилотные комплексы в сторону Ростовской области, вероятнее всего, запустили из Одесской области. Они прошли Перекопский перешеек в Крыму, дальше над Азовским морем и в сторону Ростова», — пояснил эксперт.

А для удара по северным регионам, в частности по Калужской области, враг использовал другую стартовую площадку.

«Беспилотные комплексы могли вылететь с территории Украины, вероятнее всего, из Харьковской области», — пояснил эксперт.

Точечные разрушения и ответ.

В Калужской области, к счастью, тоже обошлось без жертв, но есть разрушения. Глава региона Владислав Шапша сообщил, что после ночной атаки БПЛА произошло возгорание трансформатора электроподстанции в одном из населённых пунктов Людиновского муниципального округа.

Киев не успел отпраздновать «успех», так как в тот же день Минобороны РФ отчиталось о нанесении ответного удара. Целями стали объекты промышленности, энергетики и транспорта Украины, которые работают на ВСУ.

Также удар нанесен по складам хранения безэкипажных катеров и БПЛА дальнего действия и по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Подлый удар во время тишины: ранен годовалый ребёнок.

Ещё спустя несколько часов объявленное Путиным перемирие вступило в силу. Оно будет действовать 32 часа — с 16:00 по московскому времени 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам поручили быть готовыми пресечь возможные провокации.

И провокация не заставила себя ждать. ВСУ ударили по Курской области во время пасхального перемирия, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Сегодня вражеский беспилотник атаковал заправку в городе Льгове. По предварительной информации, пострадали трое человек, среди них — годовалый ребенок. У него осколочное ранение головы. Подлый удар врага произошел после 16 часов», — написал он.

Напомним, в четверг Владимир Путин отдал указания приостановить боевые действия на всех направлениях СВО в период празднования Пасхи. Перемирие действует с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля. Однако, как видно из событий во Льгове, украинская сторона предпочла наносить удары, а не соблюдать тишину.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
