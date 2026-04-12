Вэнс: США не видят готовности Ирана отказаться от разработки ядерного оружия

Исламабад принял первый за 46 лет прямой диалог на высоком уровне между США и Ираном: Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф вместе со своими делегациями и при посредничестве Пакистана вели переговоры более 14 часов. Основные камни преткновения — иранская ядерная программа и Ормузский пролив, где Вашингтон требует свободного прохода, а Тегеран настаивает на сохранении контроля и сборов, называя условия американцев чрезмерными.