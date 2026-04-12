В России изменились сроки передачи показаний счетчика за воду: подробности

В ряде регионов России 1 апреля были введены четкие временные рамки для подачи показаний счетчиков воды. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
«Уточнены сроки и способы передачи показаний за воду. Во многих регионах это период с 20-го по 25-е число каждого месяца», — сказал парламентарий в интервью РИА Новости.
Свищев уточнил, что передать показания можно через «Госуслуги» или личный кабинет на сайте управляющей компании. По его словам, в случае пропуска срока начисления будут производиться на основе среднемесячного потребления за последние полгода.
Напомним, с 1 марта россияне могут оплачивать услуги ЖКХ до 15-го числа месяца. Срок оплаты сдвинулся на пять дней вперед в рамках нового закона. Решение направлено на предотвращение просрочек.
Ранее KP.RU сообщал, что хранить квитанции ЖКХ рекомендуется в течение трех лет. Также полезно делать скриншоты как самой квитанции, так и чека об оплате для дополнительной защиты.