На территории ДФО 12 апреля ожидаются сильный дождь и ветер до 30 м/с

ВЛАДИВОСТОК, 12 апреля. /ТАСС/. Ветер до 30 м/с и сильный дождь прогнозируют в воскресенье на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.
«На Камчатке облачная погода, днем небольшой, на юге сильный дождь со снегом, на дорогах гололедица. Ветер на побережье до 30 м/с. Температура воздуха днем от минус 3 до плюс 7 градусов. На севере края температура до минус 8 градусов», — рассказали в пресс-службе ФГБУ «Дальневосточное УГМС».
Синоптики рассказали, что в ЕАО и Хабаровском крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха от плюс 4 до плюс 14 градусов. На севере Хабаровского края небольшой мокрый снег, местами с метелью, ветер до 28 м/с. Температура воздуха до минус 5 градусов.
В Амурской области переменная облачность, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура днем от минус 5 до плюс 12 градусов. Местами на севере области сохраняется снежный накат и гололедица.
На большей части территории Якутии небольшой снег, местами мокрый. На побережье Арктики порывистый ветер до 21 м/с, метель. Температура воздуха днем от минус 25 до плюс 7 градусов.
На Сахалине днем небольшие осадки. Ветер на побережье до 27 м/с. Температура от минус 1 до плюс 4 градусов. На островах Курильской гряды днем небольшой дождь, ветер до 27 м/с. Температура воздуха днем до плюс 6 градусов.
На Чукотке облачно с прояснениями, на большей чести территории округа небольшой снег. Температура воздуха от минус 12 до минус 7 градусов.
В Забайкалье днем небольшой мокрый снег. Ветер до 21 м/с с порывами. Температура воздуха днем от минус 5 до плюс 5 градусов.
Регионы, где не ожидаются осадки.
На Колыме преимущественно без осадков. Температура воздуха от минус 8 до плюс 2 градусов.
В Приморье днем без осадков. Температура воздуха днем от плюс 10 до плюс 15 градусов.
В Бурятии переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем от минус 8 до плюс 7 градусов.