Юрист объяснил, когда курение на балконе может обернуться крупным штрафом

Жителям многоквартирных домов, которые курят на балконе, может грозить штраф до 15 тысяч рублей в случае нарушения правил противопожарной безопасности. Об этом сообщил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Прямого запрета на курение на собственном балконе законодательство не содержит, однако оно ограничено рядом норм. Постановление правительства № 1479 запрещает использовать открытый огонь на балконах, включая курение, если оно создает пожароопасную ситуацию.
— За нарушение противопожарных правил, например курение (на балконе квартиры — прим. «ВМ») с риском возгорания — штраф от пяти тысяч до 15 тысяч рублей. За курение в общественных зонах — штраф от 500 до 1500 рублей, — объяснил эксперт в беседе с РИА Новости.
Машаров также отметил, что дым от курения на балконе может попадать в соседние квартиры, и в таком случае жильцы вправе обратиться в суд за компенсацией морального вреда.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил, что закон в России запрещает курение в лифтах, помещениях общего пользования домов, а также на детских площадках.
