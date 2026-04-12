Юрист объяснил, когда курение на балконе может обернуться крупным штрафом

Жителям многоквартирных домов, которые курят на балконе, может грозить штраф до 15 тысяч рублей в случае нарушения правил противопожарной безопасности. Об этом сообщил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Прямого запрета на курение на собственном балконе законодательство не содержит, однако оно ограничено рядом норм. Постановление правительства № 1479 запрещает использовать открытый огонь на балконах, включая курение, если оно создает пожароопасную ситуацию.

— За нарушение противопожарных правил, например курение (на балконе квартиры — прим. «ВМ») с риском возгорания — штраф от пяти тысяч до 15 тысяч рублей. За курение в общественных зонах — штраф от 500 до 1500 рублей, — объяснил эксперт в беседе с РИА Новости.

Машаров также отметил, что дым от курения на балконе может попадать в соседние квартиры, и в таком случае жильцы вправе обратиться в суд за компенсацией морального вреда.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил, что закон в России запрещает курение в лифтах, помещениях общего пользования домов, а также на детских площадках.

Жители многоквартирных домов рискуют нарваться на штрафы за несоблюдение правил проживания, нарушение порядка и неправильное использование придомовых территорий. Причем за некоторые проступки размер штрафа может достигать 15 тысяч рублей. «Вечерняя Москва» рассказала о том, что запрещено делать жильцам многоквартирных домов.

Минздрав предупреждает: курение вредит вашему здоровью.