«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ

«Вашингтон» уверенно обыграл «Питтсбург» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 6:3. Команда гостей продемонстрировала результативную игру и смогла добиться преимущества по ходу встречи.
В составе победителей отличились Алексей Протас, оформивший одну шайбу, Райан Леонард, записавший на свой счёт дубль, а также Том Уилсон, Илья Протас и Александр Овечкин. У «Питтсбурга» голами отметились Энтони Манта, Ноэль Аччари и Кевин Хейз.
Отмечается, что хозяева играли без ряда ключевых игроков: матч пропустили один из лучших бомбардиров команды Сидни Кросби, а также российский нападающий Евгений Малкин, оба из-за травм.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин сохранил клюшку партнёра по команде Дилана Строума, которой тот отдал ему пас на тысячную шайбу в НХЛ.