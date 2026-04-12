Вэнс: Делегация США покидает Пакистан без соглашения с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что американская делегация возвращается на родину, так и не достигнув соглашения с Ираном. Об этом стало известно в воскресенье, 12 апреля, по итогам переговоров в Исламабаде.

— Мы возвращаемся в США, не достигнув соглашения, — сказал он журналистам.

По словам политика, американцы четко обозначили красные линии и те вопросы, в которых возможен компромисс, проявили гибкость, а их предложение было окончательным и наилучшим. Однако Иран не согласился с инициативами. Вэнс считает, что отсутствие сделки хуже для Тегерана, чем для Вашингтона.

В делегацию США вошли Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Иран представляли председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что переговоры между США и Ираном при посредничестве пакистанской стороны в Исламабаде официально завершились после 14 часов обсуждений. Сообщается, что стороны, несмотря на сохраняющиеся разногласия, еще вернутся к переговорам.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше