Вэнс: Делегация США покидает Пакистан без соглашения с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что американская делегация возвращается на родину, так и не достигнув соглашения с Ираном. Об этом стало известно в воскресенье, 12 апреля, по итогам переговоров в Исламабаде.
— Мы возвращаемся в США, не достигнув соглашения, — сказал он журналистам.
По словам политика, американцы четко обозначили красные линии и те вопросы, в которых возможен компромисс, проявили гибкость, а их предложение было окончательным и наилучшим. Однако Иран не согласился с инициативами. Вэнс считает, что отсутствие сделки хуже для Тегерана, чем для Вашингтона.
В делегацию США вошли Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Иран представляли председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что переговоры между США и Ираном при посредничестве пакистанской стороны в Исламабаде официально завершились после 14 часов обсуждений. Сообщается, что стороны, несмотря на сохраняющиеся разногласия, еще вернутся к переговорам.