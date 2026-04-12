Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске перекроют улицу Станиславского для массового забега

Легкоатлетическая эстафета памяти воинов-сибиряков пройдет 25 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске мэрия перекроет участок улицы Станиславского для массового забега. Документ опубликовали на официальном сайте мэрии Новосибирска 10 апреля.

25 апреля в Новосибирске пройдет 77-я легкоатлетическая эстафета памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Согласно постановлению, для этого перекроют несколько участков улиц с 09:00 до 14:00.

Ограничения коснутся участка от площади Станиславского до улицы Котовского. Перекроют часть улицы Плахотного от перекрестка с Петропавловской до пересечения с Костычева. В это же время перекроют часть улицы Пархоменко от улицы Станиславского до улицы Римского-Корсакова.

В 2025 году в эстафете участвовали 69 команд, спортсмены соревновались в четыре забега.