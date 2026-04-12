В Новосибирске перекроют улицу Станиславского для массового забега

В Новосибирске мэрия перекроет участок улицы Станиславского для массового забега. Документ опубликовали на официальном сайте мэрии Новосибирска 10 апреля.
25 апреля в Новосибирске пройдет 77-я легкоатлетическая эстафета памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Согласно постановлению, для этого перекроют несколько участков улиц с 09:00 до 14:00.
Ограничения коснутся участка от площади Станиславского до улицы Котовского. Перекроют часть улицы Плахотного от перекрестка с Петропавловской до пересечения с Костычева. В это же время перекроют часть улицы Пархоменко от улицы Станиславского до улицы Римского-Корсакова.
В 2025 году в эстафете участвовали 69 команд, спортсмены соревновались в четыре забега.