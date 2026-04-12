В России продлили единые правила введения безалкогольных зон

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Правительство продлило единые правила определения местными властями границ безалкогольных зон вокруг образовательных и других социально значимых объектов. Это следует из постановления кабмина, с которым ознакомился ТАСС.
Федеральные правила были установлены несколько лет назад, срок действия соответствующего постановления правительства истекал с 1 января 2027 года. Теперь кабмин переутвердил эти единые правила в бессрочный документ.
Согласно правилам, границы безалкогольных зон должны устанавливаться или расширяться местными властями только по результатам общественного обсуждения и с формированием специальной комиссии. При принятии решения собираются сведения о количестве торговых точек, подпадающих под вводимые ограничения, размере их убытков, проводится оценка других последствий установления запрета, в том числе предполагаемого снижения уровня потребления алкоголя.
Как отмечается в материалах к постановлению, единые правила показали эффективность и сбалансированность, они позволили скорректировать границы безалкогольных зон в некоторых регионах, сохранив при этом разумные ограничения вокруг социально значимых объектов, «что способствует защите здоровья населения, особенно несовершеннолетних».
Согласно закону о госрегулировании алкогольной продукции, продажа спиртного не допускается, в частности, на территориях, прилегающих к образовательным и медицинским организациям и к спортивным объектам.