Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России продлили единые правила введения безалкогольных зон

Согласно правилам, границы таких зон должны устанавливаться или расширяться местными властями только по результатам общественного обсуждения и с формированием специальной комиссии.

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Правительство продлило единые правила определения местными властями границ безалкогольных зон вокруг образовательных и других социально значимых объектов. Это следует из постановления кабмина, с которым ознакомился ТАСС.

Федеральные правила были установлены несколько лет назад, срок действия соответствующего постановления правительства истекал с 1 января 2027 года. Теперь кабмин переутвердил эти единые правила в бессрочный документ.

Согласно правилам, границы безалкогольных зон должны устанавливаться или расширяться местными властями только по результатам общественного обсуждения и с формированием специальной комиссии. При принятии решения собираются сведения о количестве торговых точек, подпадающих под вводимые ограничения, размере их убытков, проводится оценка других последствий установления запрета, в том числе предполагаемого снижения уровня потребления алкоголя.

Как отмечается в материалах к постановлению, единые правила показали эффективность и сбалансированность, они позволили скорректировать границы безалкогольных зон в некоторых регионах, сохранив при этом разумные ограничения вокруг социально значимых объектов, «что способствует защите здоровья населения, особенно несовершеннолетних».

Согласно закону о госрегулировании алкогольной продукции, продажа спиртного не допускается, в частности, на территориях, прилегающих к образовательным и медицинским организациям и к спортивным объектам.