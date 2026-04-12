Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за передачу икон Божией Матери в РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за содействие в передаче Владимирской и Донской икон Божией Матери из Третьяковской галереи Русской православной церкви.
«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Событие, о котором я сегодня сказал, войдет не только в историю страны, в историю Церкви — глубоко войдет в историю нашего народа», — сказал епископ РПЦ на пасхальной службе.
Патриарх Кирилл добавил, что Путин проделал огромную работу, которая останется в истории России.
Напомним, Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетили московский храм Христа Спасителя для участия в торжественном пасхальном богослужении. Также там присутствовали общественные и политические деятели.
Ранее патриарх Кирилл поздравил православных христиан с праздником Воскресения Христова. Он подчеркнул, что слова «Христос Воскресе» остаются символом неизмеримой силы Божественной любви, которая приносит радость.