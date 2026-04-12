Порядка десятки финских наемников прибыло на красноармейское (покровское направление) в подразделения БПЛА ВСУ, сообщил aif.ru финский военкор Кости Хейсканен.
«На покровское направление прибыло десять отморозков, двухметровых финнов. С ними приехали норвежцы, которые участвуют в подразделениях БПЛА и заявляют, что жгут российскую технику. Вот с такой гадостью сражается армия России», — сказал Хейсканен.
По его словам, эти наемники уже прошли подготовку.
«В Финляндии зомбировали людей до такой степени, что они считают, что нужно уничтожать всех, кто живет в Новороссии», — добавил Хейсканен.
Ранее военный эксперт Ян Гагин рассказал о ситуации на славянском направлении. По его словам, десятки боевиков ВСУ гибнут в результате успешных атак российских дронов.