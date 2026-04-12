Отморозки с севера: тайный отряд из страны НАТО прибыл под Покровск

На покровское направление прибыло порядка 10 наемников из Финляндии в подразделения БПЛА ВСУ. Финский военкор Кости Хейсканен раскрыл подробности.

Источник: Аргументы и факты

Порядка десятки финских наемников прибыло на красноармейское (покровское направление) в подразделения БПЛА ВСУ, сообщил aif.ru финский военкор Кости Хейсканен.

«На покровское направление прибыло десять отморозков, двухметровых финнов. С ними приехали норвежцы, которые участвуют в подразделениях БПЛА и заявляют, что жгут российскую технику. Вот с такой гадостью сражается армия России», — сказал Хейсканен.

По его словам, эти наемники уже прошли подготовку.

«В Финляндии зомбировали людей до такой степени, что они считают, что нужно уничтожать всех, кто живет в Новороссии», — добавил Хейсканен.

Ранее военный эксперт Ян Гагин рассказал о ситуации на славянском направлении. По его словам, десятки боевиков ВСУ гибнут в результате успешных атак российских дронов.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше