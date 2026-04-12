Вэнс: США не видят готовности Ирана отказаться от разработки ЯО

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США пока не видят готовности со стороны Ирана «отказаться от возможности разработки ядерного оружия».
«Нам требуется твёрдое заверение относительно того, что они не будут стремиться к созданию ядерного оружия и не будут пытаться получить инструменты, которые позволили бы им быстро получить ядерное оружие», — сказал он в ходе встречи с журналистами.
Вэнс отметил, что речь идёт о «готовности не разрабатывать ядерное оружие в долгосрочной перспективе».
«Вопрос заключится в следующем: видим ли мы с их стороны готовность не разрабатывать ядерное оружие не просто сейчас или через два года, а в долгосрочной перспективе?», — заявил он.
По данным The New York Times, западные разведывательные службы не выявили свидетельств того, что Иран ведёт обогащение урана до оружейного уровня или предпринимает практические шаги к созданию ядерной боеголовки. В Иране заявили, что не планировали создавать ядерные бомбы.
Напомним, Соединённые Штаты и Иран достигли соглашения о прекращении огня на две недели. Переговоры США и Ирана состоялись в Пакистане.
Ранее Вэнс заявил, что Соединённые Штаты и Иран не достигли договорённости на переговорах в Пакистане, делегация из США возвращается домой.