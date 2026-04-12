Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярск встретил Пасху

Митрополит Никита совершил ночное богослужение в храме Рождества Христова.

Главное пасхальное богослужение Красноярска состоялось в ночь на 12 апреля в храме Рождества Христова. Его возглавил митрополит Красноярский и Ачинский Никита, собравший под сводами храма сотни верующих.

Праздничная служба объединила все ключевые моменты православной традиции: верующие прошли крестным ходом вокруг храма, молитвенно участвовали в утрене и литургии. Музыкальное сопровождение обеспечили два хоровых коллектива — приходской хор храма и детско-юношеский «София».

Среди прихожан в эту ночь присутствовали и представители светской власти. На богослужении молились руководитель Управления общественных связей губернатора края Роман Баринов, а также Владимир Московченко, ктитор двух красноярских храмов — Рождества Христова и Феодора Тирона.

После чтения пасхального послания Патриарха Кирилла митрополит Никита лично обратился к собравшимся. Он раздал верующим освященные яйца и произнес слова, ставшие главным напутствием этой ночи:

«Христос Воскресе! В этих словах — сама суть нашей веры. Пусть свет Воскресения никогда не угасает в ваших сердцах. Желаю всем радостной и мирной Пасхи. Храни вас Господь».

