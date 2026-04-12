Красноярск встретил Пасху

Главное пасхальное богослужение Красноярска состоялось в ночь на 12 апреля в храме Рождества Христова. Его возглавил митрополит Красноярский и Ачинский Никита, собравший под сводами храма сотни верующих.
Праздничная служба объединила все ключевые моменты православной традиции: верующие прошли крестным ходом вокруг храма, молитвенно участвовали в утрене и литургии. Музыкальное сопровождение обеспечили два хоровых коллектива — приходской хор храма и детско-юношеский «София».
Среди прихожан в эту ночь присутствовали и представители светской власти. На богослужении молились руководитель Управления общественных связей губернатора края Роман Баринов, а также Владимир Московченко, ктитор двух красноярских храмов — Рождества Христова и Феодора Тирона.
После чтения пасхального послания Патриарха Кирилла митрополит Никита лично обратился к собравшимся. Он раздал верующим освященные яйца и произнес слова, ставшие главным напутствием этой ночи:
«Христос Воскресе! В этих словах — сама суть нашей веры. Пусть свет Воскресения никогда не угасает в ваших сердцах. Желаю всем радостной и мирной Пасхи. Храни вас Господь».