Особо опасный Данилов: где скрывается объявленный в розыск экс-глава СНБО

Российское правосудие не забыло о бывшем высокопоставленном украинском чиновнике. Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, обвиняемый в геноциде населения ДНР и ЛНР, переобъявлен в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ.
«Данилов Алексей Мячеславович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался», — указано в ведомственной базе.
За что его ищут: гибель мирных жителей и геноцид.
Претензии к Данилову носят не политический, а уголовный характер. В январе 2025 года в СК РФ сообщили, что Данилов заочно обвиняется в том, что из-за него погибли и были ранены 20 мирных жителей Донбасса.
В декабре того же года в ГП РФ рассказали, что Данилов и часть высшего политического и военного руководства Украины обвиняются в геноциде населения ДНР и ЛНР.
Напомним, Данилов был главой СНБО Украины в 2019—2024 годах. Теперь он разыскивается по статье УК, связанной с геноцидом населения ДНР и ЛНР.
«Мошенник, подлец и садист»: политолог о пути Данилова от щенков до геноцида.
Экс-секретарь СНБО Алексей Данилов, переобъявленный в розыск в России, может скрываться на Украине, сообщил в беседе с aif.ru политолог Владимир Скачко.
«Он может жить на Украине или за границей, потому что у него есть деньги на то, чтобы обзавестись солидным недвижимым имуществом в любой стране, которая позволит ему это сделать и закроет глаза на то, в чем его обвиняет российская сторона, а именно в причастности к геноциду, к военным преступлениям», — пояснил политолог.
Скачко отметил, что Данилов начал свою преступную деятельность еще до начала конфликта на Украине.
«Он заработал свой первый капитал на подделывании щенков, выдавал их за волчат и продавал. А закончил человеком, который оправдывал уничтожение людей на родном ему Донбассе. Это целый набор преступлений, за которые его нужно судить. На Украине ему, конечно, безопаснее всего скрываться. Но он давно мог уехать, у него дети жили за границей, учились там. Но чем он там будет заниматься… Он, кроме того, что подлец и садист, очень глупый человек», — добавил эксперт.
Что дальше? Нюрнбергский процесс по событиям на Украине.
После победы России в специальной военной операции украинские нацисты получат заслуженное наказание, в том числе Алексей Данилов, уверен Владимир Скачко.
«Наказание за совершенное может его настигнуть, в том числе, если на Украине изменится ситуация. Если события на Украине перестанут быть мейнстримом и превратятся в образец, по которому будущие поколения будут учить, как делать нельзя. Или если пройдет подобие Нюрнбергского процесса по событиям на Украине. Тогда таких людей как Данилов, причастных к уничтожению собственной страны, будут разыскивать по всему миру, ловить и отправлять на суд», — пояснил политолог.
Скачко подчеркнул, что такой процесс вполне возможен после того, как Россия победит в конфликте.
«Россия должна победить и организовать такой процесс. Мир должен осудить события, произошедшие на Украине, на высоком юридическом уровне», — добавил специалист.
Итог: бегство не спасет от возмездия.
Данилов может прятаться в Киеве или на роскошных виллах за границей, но российские правоохранители продолжают его поиск. Статус «переобъявлен» в базе МВД означает, что следствие не закрыло дело и продолжает работу. Вопрос времени, когда экс-главе СНБО придется ответить за свои решения перед судом.