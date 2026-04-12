Приморский ЗАГС озвучил самые редкие имена младенцев в этом году

Департамент ЗАГС Приморского края назвал самые популярные и редкие имена новорожденных в первом квартале этого года.
Среди мальчиков наибольшей популярностью пользовались имена Михаил, Александр, Артём, Тимофей и Матвей. У девочек в этот период чаще всего встречались имена Варвара, Ева, София, Алиса и Есения.
К самым редким именам для мальчиков отнесли Аскольда, Валентина, Добрыню, Игнатия, Кузьму, Назара, Ростислава, Серафима, Трофима и Якова. Родители девочек реже всего выбирали Агнию, Анфису, Ариадну, Забаву, Клару, Марину, Младу, Оксану, Эльвиру и Юлиану.
В соответствии с действующим законодательством имя ребенка записывается по соглашению родителей. Запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы.