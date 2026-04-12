Приморский ЗАГС озвучил самые редкие имена младенцев в этом году

В соответствии с действующим законодательством имя ребенка записывается по соглашению родителей. Запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы.