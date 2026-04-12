На север Хабаровского края обрушится шторм со снегом

На юг Хабаровского края придет потепление.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровский край 12 апреля разделится на две климатические зоны. Пока жители краевой столицы и южных районов наслаждаются весенними +12°C, на севере региона разыграется нешуточная стихия. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным Дальневосточного УГМС, в Николаевском и Ульчском районах ожидаются сильные снегопады и метели. Мокрый снег будет липнуть к проводам, а на дорогах образуется опасный гололед. Но главная угроза — ветер. На побережье Николаевского района его порывы достигнут штормовых 23−28 м/с. Жителей просят по возможности оставаться дома.

В Хабаровске и на юге погода будет куда спокойнее. Днем воздух прогреется до +10…+12 градусов, хотя ночью возможны заморозки до −3. Ветер северный, умеренный.

Несмотря на холодный фронт на севере, в крае уже официально зарегистрирован первый природный пожар. Огонь охватил 11 гектаров леса, сейчас на месте работают специалисты.

На весь край осталось всего две официально работающие переправы в Аяно-Майском и Верхнебуреинском районах. Выходить на лед в других местах смертельно опасно.

Геомагнитный фон сегодня обещает быть спокойным, так что хотя бы метеозависимым людям погода хлопот не доставит.

Фото: Ольга Григорьева.