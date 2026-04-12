На север Хабаровского края обрушится шторм со снегом

По данным Дальневосточного УГМС, в Николаевском и Ульчском районах ожидаются сильные снегопады и метели. Мокрый снег будет липнуть к проводам, а на дорогах образуется опасный гололед. Но главная угроза — ветер. На побережье Николаевского района его порывы достигнут штормовых 23−28 м/с. Жителей просят по возможности оставаться дома.